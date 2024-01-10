Украинские воины продолжают наносить захватчикам значительные потери.

Российские захватчики продолжают безуспешно штурмовать позиции Сил обороны Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток произошло 42 боевых столкновения", - говорится в сводке.

В частности, на Купянском направления Силы обороны отразили 5 атак возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. также противник нанес авиационный удар в районе Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

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Также, на Лиманском направлении украинскими защитниками отражено 3 атаки восточнее Тернов и Веселого Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Еще противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Торское, Григоровка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

Кроме того, на Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника вблизи Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

Вместе с тем, на Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 9 атак врага возле Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 10 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. В этой местности оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направления силы обороны продолжают сдерживать врага возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник 7 раз пытался прорвать оборону украинских войск и совершил более 20 авиационных ударов в районе Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

В то же время, на Шахтерском направления враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожскому направлении украинскими защитниками отражено 4 атаки вблизи Работиного и западнее ивового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ольговское, Волшебное, Белогорье, Работино, Пятихатки Запорожской области.

Кроме того, в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подвергся областной центр Херсонской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Крынки, Кизомис Херсонской области.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых действия, но украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери", - говорится в сводке.

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине на левом берегу Днепра российская армия упрямо штурмует позиции Вооруженных сил Украины.

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