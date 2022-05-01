У него осталась жена и двое маленьких дочек.

В боях с российскими оккупантами погиб защитник Украины Руслан Боровик. Воин защищал страну с 2014 года, прошел через ад в Донецком аэропорту, а после полномасштабного вторжения РФ в Украину отправился на фронт в первый же день, 24 февраля.

О трагической гибели "киборга" стало известно в Facebook от сообщений родных и близких воина.

Боровик дважды принимал участие в миссиях в Ираке в 2004-2005 годах, поэтому позже и получил позывной "Багдад" (столица Ирака - ред.). Потом воин много лет работал инкассатором в банке.

В 2014 году был мобилизован в ряды ВСУ, проходил службу в 90-м батальоне на базе 95-й отдельной аэромобильной бригады (теперь Десантно-штурмовые войска), был гранатометчиком.

Во время боев за ДАП "Багдад" получил ранение в ногу.

У него осталась жена Людмила и двое маленьких дочек.

В частности, в 2021 году в День Независимости 24 августа его дочь Анна приняла участие в Марше защитников Украины.

Также Боровик увлекался фотографией. Даже во время тяжелых боев он находил возможности сделать несколько кадров на память. Выставки его работ проходили в стенах Верховной Рады.

Напомним, в боях под Киевом погиб десантник Тарас Коваль с позывным "Вальтер", участник обороны Донецкого аэропорта в 2014-м.

Напомним, Украина часто упрекает россиян за то, что они занижают свои потери в войне в нашей стране, но, с другой стороны, мы своих потерь почти не называем. Почему украинские власти не раскрывают потерь ВСУ, объяснил советник главы ОП Алексей Арестович.

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