Так уничтожать главную ударную силу всей своей армии могут только шпионы, считает советник руководителя Офиса президента.

В руководстве путинской России сидят несколько шпионов, потому что так уничтожать свою авиацию могут только они.

Об этом в видеообращении сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Когда я смотрю на то, как используют военно-космические силы РФ, мне кажется, что в военном или политическом руководстве РФ сидит штук пять шпионов. Потому что так уничтожать главную ударную силу всех своих вооруженных сил могут только шпионы", - отметил он.

Арестович подчеркнул, что россияне стремительно теряют авиацию - один из главных факторов на поле боя.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, наносил авиаудары.

В начале апреля Алексей Арестович сообщил, что оккупанты начали опасаться применять авиацию над Украиной. Он отметил, что наши воздушные силы продолжают уничтожать вражеские средства воздушного нападения.

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