Санкции никогда не успеют ни за одной войной, отметил телеведущий.

У президента Российской Федерации Владимира Путина не может возникнуть ситуация, когда у него не будет денег на войну с Украиной.

Если у РФ благодаря западным санкциям закончатся средства на войну, то лидеры страны "изо ртов сирот вытащат соски, продадут их, но получат свои деньги", поделился мнением российский телеведущий Александр Невзоров в интервью главному редактору издания "Гордон" Олесе Бацман.

По мнению собеседника, ограничительные меры действуют долго и тяжело.

"Я не очень рассчитываю на санкции. Я понимаю, что европейские санкции - это очень мощное оружие. Но понимаю, что никогда никакие санкции не успеют ни за одной войной... на них надеются люди, имеющие европейски выверенное романтическое отношение. Они воображают: если у него закончатся деньги на войну, он ее прекратит. Да фиг!..", - заявил ведущий.

По его мнению, у президента РФ "не может быть ситуации, когда вдруг не будет денег на войну". "...У него не будет денег на все остальное", - считает телеведущий.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Кремль даже не объявил войну украинскому государству, а назвал действия своих оккупационных сил "спецоперацией", в частности, для "демилитаризации" нашей страны.

Западные страны решили помочь Киеву - ввели против РФ новые санкции и помогли украинскому государству вооружением. В частности, США запретили своим гражданам покупать российские ценные бумаги, поскольку хотят лишить Россию ресурсов для ведения войны в Украине. Штаты также запретили ввозить в РФ доллары.

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