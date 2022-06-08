Министерство финансов США запретило американцам покупать российские ценные бумаги.
Об этом сообщает "Голос Америки".
"Американцам не разрешается приобретать как новые, так и уже существующие долговые и долевые ценные бумаги", - говорится в сообщении.
Министерство финансов США опубликовало рекомендации для американских фондовых менеджеров, в которых разъясняется, что покупка любых российских долговых обязательств или акций, принадлежащих российским фирмам, запрещена в рамках санкций Вашингтона по отношению к Москве.
"В соответствии с нашей целью лишить Россию финансовых ресурсов, необходимых ей для продолжения жестокой войны против Украины, Министерство финансов ясно дало понять, что американцам запрещено делать новые инвестиции, выгодные России, в том числе путем покупки на вторичном рынке", - сказал представитель Минфина.
Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Москва даже не объявила войну нашей стране, а назвала действия своих оккупационных сил "спецоперацией", в частности, для "денацификации" украинцев.
Из-за широкомасштабной агрессии РФ только в одном Мариуполе погибли свыше 20 тысяч человек.
Власти США решили помочь Киеву - ввели против России новые санкции и решили помогать украинскому государству вооружением. В частности, США запретили поставлять в РФ доллары.
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