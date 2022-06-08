В Штатах хотят лишить Россию финансовых ресурсов, необходимых для жестокой войны против украинского государства.

Министерство финансов США запретило американцам покупать российские ценные бумаги.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Американцам не разрешается приобретать как новые, так и уже существующие долговые и долевые ценные бумаги", - говорится в сообщении.

Министерство финансов США опубликовало рекомендации для американских фондовых менеджеров, в которых разъясняется, что покупка любых российских долговых обязательств или акций, принадлежащих российским фирмам, запрещена в рамках санкций Вашингтона по отношению к Москве.

"В соответствии с нашей целью лишить Россию финансовых ресурсов, необходимых ей для продолжения жестокой войны против Украины, Министерство финансов ясно дало понять, что американцам запрещено делать новые инвестиции, выгодные России, в том числе путем покупки на вторичном рынке", - сказал представитель Минфина.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Москва даже не объявила войну нашей стране, а назвала действия своих оккупационных сил "спецоперацией", в частности, для "денацификации" украинцев.

Из-за широкомасштабной агрессии РФ только в одном Мариуполе погибли свыше 20 тысяч человек.

Власти США решили помочь Киеву - ввели против России новые санкции и решили помогать украинскому государству вооружением. В частности, США запретили поставлять в РФ доллары.

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