Вооруженные силы Украины уничтожили российский универсальный бронированный автомобиль "Тайфун".
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
"Аналоговнет. Гордость российского ОПК (оборонно-промышленного комплекса - Ред.) - КамАЗ "Тайфун". Универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Относится к машинам класса MRAP - защищен от мин и засад", - говорится в сообщении.
В Генштабе украинской армии отметили, что наши воины сделали бронированный автомобиль противника уникальным, поскольку "так он точно еще нигде в мире не выглядел".
Напомним, Россия ворвалась на украинскую территорию рано утром 24 февраля.
Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Херсон, Чернигов и Мариуполь.
Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 29 марта в нашем государстве было уничтожено около 17 тыс. 200 оккупантов и, в частности, 1 710 боевых бронированных машин и 597 танков.