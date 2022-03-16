Зенитные ракетные войска на юге Украины утопили два истребителя Су-30см российских оккупантов.

Об этом утром 16 марта сообщило Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Сегодня в 5 утра на юге страны два истребителя Су-30СМ русских фашистов отправили вслед за российским кораблем. Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области", - говорится в сообщении.