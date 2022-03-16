Зенитные ракетные войска на юге Украины утопили два истребителя Су-30см российских оккупантов.
Об этом утром 16 марта сообщило Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
"Сегодня в 5 утра на юге страны два истребителя Су-30СМ русских фашистов отправили вслед за российским кораблем. Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области", - говорится в сообщении.
Зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Пивдень" оба самолета ликвидированы.
Как сообщал УНИАН, вчера оккупанты нанесли удары по двум населенным пунктам Одесской области.
Кроме того, как рассказал спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, враг пытается выявить украинскую систему ПВО в регионе.
Ранее, 15 марта, силами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ были уничтожены три самолета российских оккупантов.