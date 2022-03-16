Под обстрел попал район села Тузлы Одесской области. Попытки высадить десант не было.

Около полуночи с российских кораблей был обстрелян украинский берег в районе села Тузлы в Одесской области.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, российские оккупанты с кораблей осуществили ракетный и артиллерийский обстрел украинского берега.

"Выпустили огромное количество боеприпасов с большой дистанции. Хотели прощупать систему береговой обороны. Результата не достигли", - написал Геращенко.

Он добавил, что попыток высаживать десант не было.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что к побережью Одессы приближались десантные корабли военно-морских сил Российской Федерации. В сторону украинской территории двигались минимум 14 российских судов.

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