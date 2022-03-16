Корабли противника остаются недалеко от Одессы.

В Одесской области враг пытается обнаружить украинскую систему ПВО.

Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, ночью противник обстреливал территорию региона, стремясь выявить нашу противовоздушную оборону. Однако украинские защитники сработали правильно.

Также Братчук сообщил, что в акватории Черного моря, в непосредственной близости от одесского побережья остаются вражеские корабли. Они постоянно перегруппировываюся.

"Остается опасность высадки вражеского десанта", - отметил Братчук, добавив, что украинские защитники этого не допустят.

Как сообщал УНИАН, около полуночи из российских кораблей был обстрелян украинский берег в районе села Тузлы Одесской области.

Об этом советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил на своей Facebook-странице.

По его словам, российские оккупанты из кораблей осуществили ракетный и артиллерийский обстрел украинского берега.

Он добавил, что попыток высаживать десант не было.

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