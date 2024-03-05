В этой войне Россия может сбрасывать сотню бомб в день, тогда как Украина – всего несколько.

Российская тактическая авиация осуществляет сотни вылетов, сбрасывая авиационные бомбы на украинские позиции. В то же время Силы обороны в этом плане сильно отстают.

Как пишет Forbes, в этой войне Россия может сбрасывать сотню бомб в день, тогда как Украина – всего несколько. Отмечается, что в последние дни Воздушные силы ВСУ все же начали применять больше авиабомб – в частности, речь идет о французских Hammer, которые можно сбрасывать на позиции РФ на дальности около 40 км. К примеру, именно ее выпустили по оккупантам в Казачьих Лагерях Херсонской области.

"Неясно, какие типы украинских самолетов сбрасывают Hammer. Как сообщается, французские специалисты поспешно интегрировали 550-фунтовые бомбы со спутниковым наведением на украинские Су-27 и МиГ-29, завершив интеграцию всего через несколько недель после того, как Париж объявил, что будет поставлять Киеву 50 Hammer в месяц, начиная с января", – сказано в материале.

Ранее у укреаинских военных уже были возможности для нанесения ударов авиабомбами, когда от США была получена партия JDAM радиусом действия в 40 км. Однако пророссийски настроенные республиканцы в Конгрессе начали блокировать помощь Украине еще в октябре, что приостановило поставки этих снарядов.

Стабильные поставки французских бомб Hammer в некоторой степени компенсируют ситуацию с поставками JDAM. И хотя 50 бомб в месяц – это гораздо лучше, чем ничего, это слишком маленькое количество, чтобы сравняться с оккупационными войсками РФ, которы каждый день способны сбрасывать около сотни или даже больше управляемых авиабомб.

Бомбы Hammer на вооружении ВСУ

Некоторое время назад министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что была проведена адаптация украинских МиГ-29 и Су-24 под "умные" французские бомбы AASM Hammer. Отмечалось, что Париж передаст Киеву несколько сотен таких снарядов.

Авиационный эксперт Валерий Романенко отмечал, что Hammer подойдет не только для советских самолетов, но также для истребителей F-16.

Известно, что эти бомбы уже применяются украинскими военными: командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук публиковал видео, в котором было показано нанесение удара этим оружием по оккупированной территории Херсонской области.

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