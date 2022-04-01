Сценарий прорабатывается на случай, если украинские власти согласятся на внеблоковый статус в потенциальном мирном соглашении с РФ.

США со своими союзниками размышляют над альтернативными вариантами обеспечения безопасности Украины, если она согласится на внеблоковый статус в потенциальном мирном соглашении с РФ и аннулирует свою заявку на вступление в НАТО.

Об этом рассказал портал CNN со ссылкой на многочисленные анонимные источники, которые знакомы с упомянутым вопросом.

Беседы с участием украинской стороны касательно гарантий безопасности находятся на очень ранней стадии. Причина этого — статус дипломатических переговоров. Ни Украина, ни США не знают, стремится ли Россия к мирному соглашению или же проводит их, как отвлекающий маневр. Однако источники CNN заявили, что США с союзниками вряд ли согласятся на гарантии, которые запрашивают украинские власти.

Один из западных чиновников сказал, что "украинцам будет недостаточно чего-либо, кроме полной приверженности защите Украины". Еще одного документа а-ля Будапештский меморандум будет мало, и часть представителей администрации Байдена это понимают. В то же время на Западе есть официальные лица, которые скептически относятся к потенциальным гарантиям безопасности. Они говорят, что сейчас преждевременно обсуждать какие-либо непредвиденные обстоятельства в ходе переговоров.

Чиновники в США также были удивлены украинским заявлением после переговоров в Стамбуле, мол, западные гарантии могут быть частью переговоров.

"Мы постоянно обсуждаем с украинцами способы обеспечения их суверенитета и безопасности. Но в настоящее время я не могу говорить о каких-либо конкретных гарантиях безопасности", — заявила директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд.

В похожем ключе ранее высказался заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб. По его словам, Британия вряд ли станет "в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО в отношении не членов НАТО".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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