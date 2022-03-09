Первая эвакуационная колонна из Сум уже прибыла в Лубны, вторая колонна сейчас в Лохвице, а третья - вскоре заедет на территорию Полтавщины.

Сегодня из Сум эвакуировали более 43 тыс. человек.

Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, первая эвакуационная колонна из Сум уже прибыла в Лубны, вторая колонна сейчас в Лохвице, а третья - вскоре заедет на территорию Полтавщины.

"С Лубен люди будут иметь возможность продолжить эвакуацию по железной дороге на запад страны. Тем, кто захочет остаться в Полтавской области, будет предоставлено место для размещения", - отметил Тимошенко.

Он уточнил, что более 43 тыс. человек эвакуированы из Сум за сегодня.

Во Львов прибыли поездом еще около 1200 человек, которые эвакуированы из Сум, как сообщает "Укрзализныця".

"Всего за сегодня по железной дороге из этого города эвакуировано более 2000 женщин, детей и иностранцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что далее часть эвакуированных пассажиров отправилась в Польшу.

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