Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов.

За сутки 16 марта противовоздушная оборона Украины уничтожила не менее 10 воздушных целей оккупанта.

Об этом сообщает командовании Воздушных Сил ВС Украины в Facebook.

Противовоздушной обороной уничтожены три российских истребителя Су-30СМ, один истребитель бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БпЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о еще одном сбитом истребителе бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлении соответственно.

"Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов. Были применения-пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять были ли поражены цели", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 марта украинские военные уничтожили 84 российских самолета и 108 вертолетов.

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