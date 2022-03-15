Враг продолжает нести потери.

Сегодня, 15 марта, военные полка "Азов" ликвидировали генерал-майора оккупационных войск.

Об этом говорится в Telegram-канале "Азова".

При этом сообщается, что имя и фамилия погибшего пока неизвестны.

Напомним, в Мариуполе в тяжелых боях полк "Азов" уничтожил много тяжелой техники врага.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что за сутки, 14 марта, группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины сражены четыре вертолета, один самолет, истребитель сбил крылатую ракету врага.

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