"Азов" ликвидировал генерал-майора РФ / facebook.com/azov.batalion
Сегодня, 15 марта, военные полка "Азов" ликвидировали генерал-майора оккупационных войск.
Об этом говорится в Telegram-канале "Азова".
При этом сообщается, что имя и фамилия погибшего пока неизвестны.
Ликвидировал генерал-майор РФ / t.me/polkazov
Напомним, в Мариуполе в тяжелых боях полк "Азов" уничтожил много тяжелой техники врага.
Кроме того, в Генштабе сообщили, что за сутки, 14 марта, группировкой Воздушных сил Вооруженных сил Украины сражены четыре вертолета, один самолет, истребитель сбил крылатую ракету врага.