Захватнические подразделения выведены в Беларусь и РФ.

Российские оккупационные войска вывели подразделения из Сиверщины (Черниговская область).

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 24.00 в социальной сети Facebook.

"На Сиверщине враг завершил вывод подразделений с территорий нашего государства в Российскую Федерацию и Республику Беларусь. Основные маршруты движения колонн противника пролегают в направлении населенных пунктов Гомельской и Могилевской областей", - говорится в сообщении.

В частности, в составе колонн, кроме грузовых автомобилей, зафиксированы элементы понтонно-мостового парка, реактивные системы залпового огня, пусковые установки ОТРК "Искандер". Военная техника противника сосредотачивается на железнодорожных станциях и объектах, имеющих подвода железнодорожных путей, что позволяет осуществить погрузку и отправку на территорию российской федерации.

Кроме того, продолжается вывод в Российскую Федерацию (через Сумскую область) подразделений из состава 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении города Бровары. Обеспечение вывода войск осуществляет батальонно-тактическая группа 1-й танковой армии Западного военного округа.

Также на Полесском направлении российские оккупанты продолжают вывод подразделений на территорию Республики Беларусь. Во время отвода войск противник осуществляет минирование путей выдвижения и отдельных населенных пунктов.

Напомним, по данным Генштаба, россияне планируют окружить Объединенные силы и выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

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