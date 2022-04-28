Командир полка захватчиков, который воюет под Изюмом на Харьковщине, в переписке рассказывает, что его подчиненные полностью деморализованы.

Российские офицеры начали расстреливать своих солдат, чтобы заставить их наступать на Украину.

Об этом свидетельствует опубликованная Службой безопасности Украины переписка командира полка захватчиков, который воюет под Изюмом на Харьковщине.

Командир пишет, что его подчиненные начали бояться, а он уже не может их "поднять", потому что они уже не имеют ни моральных, ни физических сил.

"Даже расстреливаю", - жалуется оккупант, говоря, что и это результата не приносит.

В голосовых сообщениях захватчик подробно рассказывает, как его достала война и насколько он недоволен "новым пополнением".

"Здесь все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование отправили молодых, около 60 человек... из них половина трусов..., паникеров", - рассказал мужчина.

В конце концов, признается, что такие же настроения и у офицеров, а потому он живет мечтами о возвращении домой.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что на Харьковщине бойцы ВСУ взяли в плен пятерых оккупантов.

Он добавил, что задержанные захватчики дезориентированы и деморализованы. По словам Синєгубова, оккупанты жалуются на истощение через крупные потери, длительное участие в боевых действиях, плохое обеспечение и безразличное отношение командиров к их жизни.

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