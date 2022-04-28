Задержаны противники жаловались, в частности, на плохое обеспечение, отметили в Харьковской областной военной администрации.

В Харьковской области бойцы ВСУ взяли в плен пятерых оккупантов.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, враг продолжает наступательные действия на Изюмском направлении в сторону Барвенково, Большой Камышевахи и Курульки.

"ВСУ держат оборону, постоянно нанося врагу потери. Бойцы Вооруженных сил Украины на Харьковщине взяли в плен пятерых оккупантов. Задержанные захватчики дезориентированы и деморализованы. Сейчас они дают показания о преступлениях своего командования", - рассказал Синегубов.

Он добавил, что оккупанты жалуются на истощение из-за крупных потерь, длительного участия в боевых действиях, плохого обеспечения и безразличного отношения командиров к их жизни.

"У россиян есть выбор: либо сдаться в плен, либо выехать"200-м маршрутом". Потому что победа только за нами", - подчеркнул председатель ОВА.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирное население в ряде населенных пунктов, в частности, в Харькове и области.

Защитники Украины давали достойный отпор врагам, не раз появлялись сообщения о том, что оккупанты были взяты в плен.

В частности, 26 апреля стало известно, что "Азов" в Запорожской области в районе Гуляйполя отразил атаку противника и взял в плен нескольких оккупантов.

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