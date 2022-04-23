Из-за этого в псевдореспублике начались проблемы с общественным порядком и принудительной мобилизацией.

В так называемой "ДНР" больше не осталось "народных милиционеров". Все они погибли в боях против Вооруженных сил Украины на разных направлениях. А больше всего "милиционеров" ВСУ ликвидировали под Мариуполем. Теперь в "ДНР" наблюдаются проблемы с общественным порядком и мобилизацией, а незаконные власти псевдореспублики начали расследование за фактом потерь среди личного состава.

Соответствующей информацией поделилось Главное управление разведки Министерства обороны Украины в официальном Telegram-канале.

"В боях на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемой "МВД ДНР". Включая военнослужащих "внутренних войск ДНР" и курсантов "Донецкой академии МВД", — сообщили в ГУР.

На мариупольском направлении было уничтожено около 1000 членов "народной милиции", в том числе 26 курсантов. Еще 2800 человек погибли из санитарного состава. На других направлениях потери 500 и 2100 человек соответственно.

Из-за недостатка "правоохранителей" в "ДНР" уже начались проблемы с общественным порядком. А проводить дальнейшую принудительную мобилизацию стало тяжелее.

"Министр внутренних дел ДНР" принял решение о назначении специального служебного расследования в отношении начальника "Донецкой академии МВД" и начальников аппарата "ВР МВД" по факту потерь среди личного состава.

Напомним, российское командование рассчитывало мобилизовать на территории ОРДЛО 26 тысяч резервистов. Однако план был сорван, так как мужчины в возрасте от 18 до 65 лет всячески избегали призыва. В Сети даже распространялись видео, как в ЛНР и ДНР ловят тех, кто подлежит мобилизации.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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