Россия постоянно шантажирует Украину применением тактического ядерного оружия. И фактически нести ядерный заряд могут все ракеты, которыми РФ атакует украинские города, заявил военный аналитик, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
"Тактическое ядерное оружие Россией постоянно используется – с первого дня, когда они поняли, что они не будут взяты. Они постоянно это используют информационно", – отметил он в эфире подкаста "Кляті питання" на ютуб-канале "Украинской правды".
Он отметил, что в изменениях в российской ядерной доктрине о возможности применения такого оружия по неядерному государству говорится о тактическом ядерном оружии. При этом, по его словам, под неядерным государством имеется в виду Украина.
Самусь добавил, что ядерный заряд способны нести все те ракеты, которые РФ использует для атак по нашему государству.
"Как раз эти все ракеты, которые Россия применяет против Украины – "Искандеры", "Калибры", Х-101 – это же и есть носители ядерного оружия. Мы никогда не знаем, что на нас летит", – продолжил эксперт.
Он отметил, что командир стратегического бомбардировщика даже не знает, какие именно ракеты стоят – ядерные или неядерные.
"Эти люди, которые применяют по Украине крылатую ракету, могут уничтожить город. И они это знают. То есть это люди, которые готовы уничтожать десятки тысяч украинцев. Чтобы просто была понятна кровожадность, циничность этих людей – пилотов, которые применяют по нам ракеты. Они понимают, что это может быть ядерное оружие в любой момент. Возможно, они не верят в это, но я точно знаю, что они проводили учения", – констатировал Михаил Самусь.
Ядерные угрозы РФ
Россия вывела на боевое дежурство ракетный комплекс "Ярс". Как пояснил военный эксперт Олег Жданов, "Ярс" – это межконтинентальная ракета, предназначенная для доставки ядерных боезарядов. По его мнению, РФ использует это оружие для запугивания Запада.
Ранее Россия внесла поправки в свою доктрину ядерного сдерживания. Теперь страна-агрессор может нанести ядерный удар по неядерному государству, например, из-за запуска беспилотников.