Точно неизвестно, почему РФ вывела его на боевое дежурство.

Россия вывела на боевое дежурство ракетный комплекс "Ярс". Однако вероятность применения этих комплексов в войне против Украины практически нулевая, считает военный эксперт Олег Жданов.

Как он объяснил в комментарии "Фокусу", "Ярс" – это межконтинентальная ракета, предназначенная для доставки ядерных боезарядов. Дальность пуска составляет до 16 тысяч километров.

По словам эксперта, есть два типа таких комплексов – шахтный и мобильный. И оба находятся на боевом дежурстве.

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"РФ использует ракету в качестве запугивания Запада в отношении ядерного оружия. И они подсвечивают эти события как демонстрацию того, что ставят на боевое дежурство "Ярс". Путин хочет продемонстрировать Западу, что у него есть ядерное оружие. Помните, как говорил Лавров, что ядерная держава не может проиграть в Украине. Вот они это и делают", — говорит Жданов.

Эксперт считает, что вероятность применения этого комплекса россиянами фактически нулевая. При этом точно неизвестно, почему РФ вывела его на боевое дежурство. Не исключено, что речь идет об очередных учениях, проверке боеспособности или изменении боевого дежурства.

Российский комплекс "Ярс": это стоит знать

Ракетный комплекс "Ярс" (РС-24) – это российский мобильный и шахтный межконтинентальный баллистический ракетный комплекс. Он был принят на вооружение в 2009 году.

РС-24 разработан Московским институтом теплотехники и предназначен для замены более старых систем, таких как "Тополь". Этот комплекс является одной из основ стратегических ядерных сил РФ.

Основные характеристики РС-24:

Тип ракеты: твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).

Максимальная дальность: до 12 000 км.

Вес: порядка 46 тонн.

Длина ракеты: около 22,5 метров.

На данный момент ракетный комплекс "Ярс" не применялся россиянами в боевых условиях. Все его испытания проводились исключительно в учебных и демонстрационных целях.

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