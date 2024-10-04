Особое внимание уделялось ликвидации последствий химического заражения.

В ряде населенных пунктов Российской Федерации прошли учения, в ходе которых отрабатывали ликвидацию последствий воздушного ядерного удара по объектам инфраструктуры.

В частности, как сообщает "База", в стране-агрессоре проходят учения по гражданской обороне.

Соответствующие "тренировки" прошли в таких городах, как Снежинск, Анапа, Бузулук, Ульяновск, Когалыма и прочих.

Видео дня

Интересно, что особое внимание уделялось ликвидации последствий химического заражения. "При этом в большинстве случаев в качестве учебной вводной использовалась ситуация "применения противником воздушного ядерного удара по объектам инфраструктуры", — акцентируют журналисты.

На обнародованных фото зафиксированы некоторые эпизоды учений. Видно, что их участники облачены в специальную оранжевую и белую одежду. Они – в противогазах, спецмасках, в ходе учений использовано соответствующее оборудование. Например, в Снежинске Челябинской области с "угрозой" сражались в лесополосе – распыляли с помощью гидрантов, очевидно, какое-то спецсредство или воду. В Анапе Краснодарского края учились, как эвакуировать "зараженных" при помощи носилок, в Бузулуке Оренбургской области срезали "грязный" слой почвы, а в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа замеряли уровень радиации.

"База" обращает внимание, что в РФ "отработали воздушный ядерный удар" после того, как совсем недавно массово проверяли по всей стране звучание сигналы "воздушной тревоги". По данным ресурса, утро 2 октября для жителей Химок, Омска, Перми, Самары и других населенных пунктов началось с громкой сирены. Как сообщили в МЧС РФ, это - проверка, в рамках которой прозвучали сирены и громкоговорители, также на одну минуту был замещен эфир теле- и радиоканалов.

Угрозы России Западу

Ранее УНИАН сообщал, что страна-агрессор может подготовиться к длительной конфронтации с Соединенными Штатами. Как пишут иностранные СМИ, война, которая длится в Украине 2,5 года, спровоцировала самую серьезную конфронтацию между Россией и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года – это событие считается кульминационным в возможном развязывании ядерной войны между двумя сверхдержавами - СССР и США - во время так называемой "холодной войны".

Согласно заявлениям Кремля, сейчас конфликт достиг опасной фазы. Его спровоцировала полномасштабная война в Украине, которую РФ развязала в феврале 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: