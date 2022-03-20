Президент Украины заявил, что Россия не может насильно получить благосклонность граждан другой страны.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не может пойти на компромисс по территориальной целостности.

Об этом президент Украины сказал в интервью CNN.

У Зеленского спросили о российских требованиях, в том числе о признании Крыма частью России, признание независимости двух республик на Донбассе и гарантий относительно невступления Украины в НАТО.

В частности, президент заявил, что существуют такие "компромиссы", на которые Украина не может пойти на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Есть компромиссы, по которым мы не можем быть готовы как независимое государство", - заявил Зеленский.

"Любые компромиссы, связанные с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом - украинский народ высказался по этому поводу: они не приветствовали российских солдат с букетом цветов, они приветствовали их мужеством, они приветствовали их с оружием в своих руках", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что Россия не может насильно получить благосклонность граждан другой страны.

"Вы не можете просто заставить президента другой страны признать все путем применения силы", - заявил Зеленский.

Напомним, 24 февраля войска РФ рано утром ворвались на украинскую территорию. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом бил и по мирным городам, в частности, по Киеву, Харькову, Чернигову и Мариуполю.

Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным и предупредил о "третьей мировой войне", если они завершатся неудачей.

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