Patriot - действительно уникальный комплекс, отметил представитель Воздушных сил украинской армии.

Решение не подтверждать сразу сбитие российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" системой Patriot было принято высшим военным руководством Украины.

Об этом сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Эспрессо", комментируя информацию CNN со ссылкой на информированный источник, что США не сомневаются в достоверности заявления Украины о сбитии российской ракеты "Кинжал". Игнат отметил, что впоследствии была опубликована Украиной информация об этом сбитии и работе Patriot.

"Patriot - действительно уникальный комплекс, который может быть заряжен одновременно несколькими типами ракет и отрабатывать по разным типам целей. Необязательно использовать зенитную ракету, которая предназначена для сбивания баллистических целей, можно значительно дешевле и более приспособленную к БПЛА или крылатой ракете... не планировали мы сразу оповещать и общество, и врага о том, что сбит "Кинжал" - потому что пусть думают, пусть ищут, куда делся их "Кинжал", или он упал просто так, или разорвался...", - заявил спикер.

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Игнат добавил, что "такое решение было принято высшим руководством - не сразу извещать". "Конечно, все равно бы узнали на второй, третий, четвертый день, но сначала была определенная тишина. И мы не подтверждали информацию. Но она вышла из других источников, и мы, разумеется, подтвердили", - отметил он.

Сбитие "Кинжала" в Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 6 апреля командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук подтвердил, что во время ночной атаки 4 мая украинским военным впервые удалось сбить вражескую аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал", запущенную из МиГ-31К с территории России. Олещук добавил, что "Кинжал" сбили с помощью комплекса Patriot.

Позже Юрий Игнат сказал, что Вооруженные силы Украины стали первой в мире армией, которая смогла сбить баллистическую ракету с помощью Patriot.

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