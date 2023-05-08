Решение не подтверждать сразу сбитие российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" системой Patriot было принято высшим военным руководством Украины.
Об этом сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Эспрессо", комментируя информацию CNN со ссылкой на информированный источник, что США не сомневаются в достоверности заявления Украины о сбитии российской ракеты "Кинжал". Игнат отметил, что впоследствии была опубликована Украиной информация об этом сбитии и работе Patriot.
"Patriot - действительно уникальный комплекс, который может быть заряжен одновременно несколькими типами ракет и отрабатывать по разным типам целей. Необязательно использовать зенитную ракету, которая предназначена для сбивания баллистических целей, можно значительно дешевле и более приспособленную к БПЛА или крылатой ракете... не планировали мы сразу оповещать и общество, и врага о том, что сбит "Кинжал" - потому что пусть думают, пусть ищут, куда делся их "Кинжал", или он упал просто так, или разорвался...", - заявил спикер.
Игнат добавил, что "такое решение было принято высшим руководством - не сразу извещать". "Конечно, все равно бы узнали на второй, третий, четвертый день, но сначала была определенная тишина. И мы не подтверждали информацию. Но она вышла из других источников, и мы, разумеется, подтвердили", - отметил он.
Сбитие "Кинжала" в Украине - что надо знать
Как сообщал УНИАН, 6 апреля командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук подтвердил, что во время ночной атаки 4 мая украинским военным впервые удалось сбить вражескую аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал", запущенную из МиГ-31К с территории России. Олещук добавил, что "Кинжал" сбили с помощью комплекса Patriot.
Позже Юрий Игнат сказал, что Вооруженные силы Украины стали первой в мире армией, которая смогла сбить баллистическую ракету с помощью Patriot.