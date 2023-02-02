В Донецкой области противники не верят своему военному руководству, отметили в Силах обороны.

В Донецкую область прибыло российское специальное полицейское подразделение "СОБР" (специальный отряд быстрого реагирования), чтобы подавлять бунты военных российской оккупационной армии.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. "В районе Угледара ситуация остается сложной. В этом районе появилось подразделение "СОБР", но оно появилось не для штурмовых действий, а появилось для подавления бунтов", - сказал он.

По словам спикера, известно о том, что морально-психологическое состояние врагов, которые находятся на этом направлении, несколько подавлено, они не верят военному руководству, именно поэтому там появилось полицейское подразделение "СОБР".

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Также Дмитрашковский отметил, что на Угледарском направлении воюет 155-я бригада морской пехоты РФ, которая находится в составе Тихоокеанского флота.

"Бой длился недолго, видно, что бойцы не подготовлены, именно поэтому десять бойцов сдались в плен, большинство бойцов, которые попытались штурмовать, были просто убиты", - сказал он.

Ситуация в Донецкой области - сейчас это стоит знать

Напомним, в декабре Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские захватчики в Донецкой области ликвидировали своих дезертиров, большинство из которых были "зеками".

Стоит отметить, что на Донбассе идут ожесточенные бои. Враги, в частности, наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несут огромные потери. Город Бахмут стал настоящей крепостью украинских воинов.

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