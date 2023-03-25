Россия должна проиграть не только на поле боя, отметил президент Украины.

Полномасштабный проигрыш России будет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Имеем за эту неделю решение о новых пакетах оборонной поддержки - от США, Литвы, Финляндии, Германии. Шведский парламент утвердил уже 11-й пакет оборонной поддержки Украины. Есть пакет в сфере безопасности и сильные договоренности с Японией - еще раз спасибо господину премьер-министру Кисиде (премьер-министр Японии Фумио Кисида - Ред.) за продуктивный визит", - заявил глава государства.

Украинский лидер добавил, что получено полтора миллиарда евро макрофина от ЕС - средства уже на счетах Национального банка, а правительство Хорватии приняло программу по лечению и реабилитации после ранений наших воинов. "Греция присоединилась к группе партнеров, работающих над созданием спецтрибунала. Двигаемся и в защите исторической справедливости для украинцев: Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа", - сказал президент.

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Он подчеркнул, что шаг за шагом делается все возможное и везде, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом.

"Россия должна проиграть на поле боя, в экономике, международных отношениях, в своих попытках подменить историческую правду какими-то своими имперскими мифами. Кремль проигрывает в своих попытках духовно поработить наших людей. И именно полномасштабный проигрыш России будет надежной гарантией от новых агрессий и кризисов", - подчеркнул Зеленский.

Война России и Украины - что сегодня надо знать

В конце февраля Владимир Зеленский сказал, что россияне находятся в специфической стадии, когда стратегически проигрыш РФ уже понятен.

25 марта украинский лидер отмечал, что контрнаступление ВСУ, которое было запланировано на весну, не может стартовать, поскольку защитникам украинского государства необходима дополнительная помощь оружием.

Позже в Минобороны Украины посоветовали отказаться от обсуждения контрнаступления наших воинов.

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