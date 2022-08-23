Украина показала свою чрезвычайную способность сопротивляться грубой агрессии, отметил глава организации Североатлантического договора.

Президент России Владимир Путин начал эту неоправданную войну с Украиной, и он должен сам ее остановить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг на втором саммите "Крымской платформы", который проходит в режиме онлайн.

Он отметил, что восемь лет назад Россия незаконно захватила Крым, превратив его в один из самых милитаризованных участков планеты и это "стало плацдармом для полномасштабного нападения на Украину шесть месяцев назад".

"Президент Путин думал, что он может сломать украинский народ, его Вооруженные силы, что он может разделить демократические нации, что он сможет диктовать свои условия. Но он был не прав. Он ошибался", – подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, шесть тяжелых месяцев войны пережила Украина, показала свою чрезвычайную возможность сопротивляться грубой агрессии, защищаться и отвоевывать свою территорию, наносить тяжелые потери. Столтенберг подчеркнул, что НАТО вполне солидарно с Украиной, а страны-члены НАТО поддерживают суверенитет и целостность Украины и ее право выбирать свой путь в будущем.

"Президент Путин начал эту неоправданную войну, он должен сам ее остановить и убрать свою военную мощь с украинской земли", – подчеркнул генсек НАТО. Он подчеркнул также, что НАТО поддерживает Украину с самого начала ее независимости. При этом подчеркнул, что Украине оказывается гуманитарная, финансовая, политическая и военная поддержка.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО укрепляет восточное крыло Альянса, потому что "натовские гарантии безопасности не оставляют каких-то шансов на расчеты со стороны Москвы". "Мы помогаем Украине защищаться, это ее суверенное право, мы преданы делу партнерства с Украиной уже давно", – подчеркнул он.

Ранее Йенс Столтенберг говорил, что война в Украине с РФ идет на истощение, и зима будет тяжелая.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля без объявления войны вторглись в Украину. Украинская армия дает достойный отпор врагам. На нашей земле уже уничтожили около 45 тыс. 550 оккупантов.

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