Александр Маркушин отметил, что украинские силы уничтожили более 100 автомобилей.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил,что его город "выстоял против второй в мире армии".

Об этом он заявил в интервью CNN.

"Ирпень - небольшой город, но он не позволил второй по величине армии в мире продвинуться вперед. У нас был дух, сильная армия и территориальная оборона, и отступать нам было некуда. Мы боремся за нашу землю. Русские напали на Ирпень и хотели завладеть им, но не смогли. Они захватили 30% города. Несколько дней назад мы их выбили. Теперь Ирпень украинский на 100%", - сказал он

Маркушин отметил, что украинские силы уничтожили более 100 автомобилей, а гуманитарная спасательная операция все еще продолжается, поскольку многие жители Ирпеня не смогли уехать.

"Здесь по-прежнему опасно, потому что рядом Буча, Ворзель и Гостомель. Они под войсками РФ, которые до сих пор стреляют. Используют систему "Град", снаряды и мины. Вывозим раненых и трупы. Сегодня и вчера мы эвакуировали около 500 человек. Я сегодня сам эвакуировал около 50 детей и 100 взрослых. Много разрушенных зданий, школ и детских садов. Есть полностью разрушенные жилые многоэтажки", - добавил мэр.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Александр Маркушин сообщил, что Ирпень был освобожден от оккупантов, город зачищали от противника. 30 числа мэр сказал, что в городе погибли до 300 мирных жителей.

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