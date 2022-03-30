Противники не только раздевали людей, но и обыскивали их, отметил глава города.

Городской голова Ирпеня Александр Маркушин заявил о фактах издевательства оккупантов над женщинами в городе и в целом над жителями города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-брифинга в украинском медиацентре.

Так, на вопрос представителей СМИ, правдива ли информация, что вражеские войска насильно удерживали людей в Ирпене в подвалах, заставляли раздеться и держали там много дней, он сказал: "Я сегодня разговаривал с нашими жителями, которые вышли из этих подвалов. Я на 100% подтверждаю информацию".

"Они не только раздевали, обыскивали их. У нас есть некоторые факты об издевательствах над женщинами", - сказал Маркушин.

Также он сообщил, что, по словам жителей, оккупанты пытались разделять женщин и мужчин.

"И парней, почему они отделили от женщин, - они этих парней хотели иметь как обменный фонд на их пленных", - заметил мэр Ирпеня.

По данным мэра, мирного населения на сегодня остается в Ирпене, примерно 3,5 тыс.

"Но мы точно не можем сказать, потому что сейчас мы проходим каждый подвал той территории, где были российские войска. И эта цифра может быть больше", - отметил Маркушин.

По его словам, в частности вчера эвакуировали из города 150 человек, которые вышли или которых освободили из подвалов, сегодня примерно столько же.

"Из них примерно 1/3 – это дети", - сообщил Маркушин.

Напомним, войска РФ ворвались на территорию Украины ранним утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев и населенные пункты, которые находятся неподалеку.

Ирпень оказался под контролем врага. С противником шли бои в Ирпене, в Гостомеле, в Буче и на Житомирской трассе.

28 марта Александр Маркушин сообщил, что Ирпень был освобожден от оккупантов, город зачищали от противника. 30 числа мэр сказал, что в городе погибли до 300 мирных жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: