По его словам, у Украины есть другая проблема - протяженность границы, она требует большого количества войск ВСУ.

На данный момент в Украине сохраняется угроза нанесения противником ракетных, а также авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси. Так же у северных границ нашей страны продолжается формирование российско-беларуской группировки войск для возможного повторного вторжения в Украину.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, украинские военные готовы к любым развитиям событий со стороны Беларуси и больше вражеские войска вглубь Украины не пустят.

"Мы развернуты, мы мобилизованы, у нас достаточно войск, мы оборудуем границу в инженерном отношении и любой, кто сейчас вторгнется в Украину, он там и останется на этих границах. Бой будет идти в приграничных районах. Никто уже никого никуда не пустит! Мясорубка будет прямо там! Второй Бучи и Ирпеня не будет. Сегодня мы готовы, как никогда, чтобы встретить любые войска: белорусские, российские, российско-белорусские, белорусско-российские - мы готовы их встретить. Поверьте, там они и найдут свою могилу. Пусть берут с собой черные пакеты, если только попытаются зайти на нашу территорию. Никаких колон, вклинивающихся в глубину нашей территории, уже не будет", - заверил Жданов.

Но, по его словам, у Украины есть другая проблема - протяженность границы.

"Да, это проблема! Она требует большого количества войск. Но по готовности и возможностях сегодня будет совсем другая война, если не дай бог они (россияне и белорусы - УНИАН) решаться на такой шаг", - отметил эксперт.

Вместе с тем Жданов выразил уверенность, что они вряд ли решатся.

"Эта совместная группировка, которую они формируют, - надо за ней смотреть. Если она будет набирать критическую массу - 30-50 тысяч военнослужащих, плюс техника и тяжёлое вооружение, тогда да, мы можем рассматривать вопрос, что угроза становиться более-менее реальной и понятной. Но такую массу войск нельзя будет двинуть в Украину внезапно! Такую массу войск разведка должна увидеть 100-процентно: не наша, так западная, не западная, так американская, спутниковая. И мы будем знать, куда они будут двигаться, зачем они двигаются, и что они хотят этим сделать", - объяснил Жданов.

Война в Украине: угроза наступления с Беларуси

Как известно, с начала полномасштабной войны Минск помогает Кремлю. Российские оккупанты зашли на север Украины с территории Беларуси, а вражеская авиация использует их воздушное пространство для ракетных ударов.

По последним данным Генштаба ВСУ, в Беларуси сейчас формируют российско-белорусская группировка войск.

Как сообщал УНИАН, Украина на границе с Беларусью строит железобетонный забор с колючей проволокой. Перед забором ров, перед ним насыпь - все заминировано, то есть, мы всегда готовы к любым сценариям, и пограничники вместе с областной властью сейчас работают над тем, чтобы по всей Волынской области были такие заграждения.

В случае повторного наступления с севера Силы обороны начнут массированное огневое поражение врага.

Ранее ВСУ призвали военных Беларуси не вмешиваться в боевые действия и в случае приказа о наступлении добровольно сложить оружие.

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