Есть несколько мифов о наших отношениях со стратегическим союзником - США, которые сегодня доминируют в публичном дискурсе.

Первый: американцы боятся победы Украины над Россией. Второй: еще больше американцы боятся того, что Россия "развалится". Третий: американцы подталкивают наше руководство к завершению войны как можно скорее.

На самом деле, американцам не нужна победа Украины в том смысле, как мы ее понимаем (полное освобождение оккупированных территорий). В классической военной теории, целью военных действий не является захват территорий. Такой целью является разгром (в идеале - уничтожение) армии противника. Сегодня, в эпоху гибридных войн, цель значительно шире - потеря легитимности вражеского правительства, экономическое ослабление противника, разрушение его альянсов, потеря им технологического и производственного потенциала, моральная деградация населения и так далее. А также, конечно, уничтожение военной мощи.

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Вашингтон не позволит Путину так просто выскочить из ловушки

Все это сейчас происходит с Россией. Задача США состоит в том, чтобы все это продолжало происходить с Россией и после завершения активных боевых действий. Для этого надо, чтобы:

Владимир Путин оставался у власти, обеспечивая инерционную деградацию системы управления РФ и усиливая разочарование имперской идеей в российском обществе, а также дискредитируя Россию в глазах ее партнеров и союзников (Китая, Турции, Индии и др.);

никаких оснований для снятия экономических санкции не возникло;

активные боевые действия продолжались до момента потери боеспособности, по крайней мере, сухопутных войск РФ;

российский ВПК утратил способность продуцировать современное вооружение.

Вот, такая Россия нужна Америке.

Поэтому Вашингтон не позволит Путину так просто выскочить из ловушки. Поэтому нашим войскам придется методично перемалывать живую силу, технику и ресурсы противника. Поэтому никакого мирного договора не будет, а будет вынужденная остановка продвижения войск с одной и другой сторон на определенной точке эквилибрума. Поэтому нас не примут в НАТО, чтобы игра в "соломенного бычка" продолжалась до полного истощения российского "медведя".

Альтернативные сценарии для России тоже существуют.

Америка ничего не боится. Она просто реально оценивает ситуацию и заботится исключительно о собственных интересах

Первый - смена власти с поворотом вправо. Последние события показали, что реальной организованной силой в России являются турбопатриоты и криминал (олицетворением которых является Пригожин). Америке (как и Европе) такой вариант явно не подходит. Он, к тому же, дает старт перезагрузке режима, а его новая версия может стать еще опаснее.

Второй - смена власти с поворотом к демократии. Этот сценарий возможен только в результате полного военного поражения, последующего социально-экономического коллапса и перехода к внешнему управлению со стороны Запада. Сценарий очень маловероятен в более близкой перспективе, и очень затратен для Запада.

Третий - распад РФ из-за автономизации регионов. Возможен только как продолжение сценариев 1 и 2, но лишь отягощает их негативные последствия в глазах Запада.

Поэтому надо признать, что Америка ничего не боится. Она просто реально оценивает ситуацию и заботится исключительно о собственных интересах. И это нормально.

Максим Розумный, доктор политических наук