С начала суток 1 марта в районе проведения ООС зафиксировано три обстрела позиций украинских защитников.

На Донбассе в результате подрыва автомобиля Вооруженных сил Украины на неизвестном взрывном устройстве 9 военнослужащих получили боевые ранения и травмы.

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил в понедельник, 1 марта.

"В результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое ранение, еще 8 воинов – боевые травмы. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи", – информирует пресс-центр.

Также сообщается, что с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли подразделения украинских военных.

Читайте такжеПрезидент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс и КиевНеподалеку от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Павлополя – еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Богдановки оккупанты прицельно обстреляли украинские позиции из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов. В ответ на обстрелы противника украинские воины также открывали огонь.

Обострение на Донбассе

26 февраля на Донбассе оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения, трое воинов – боевые травмы. Еще один боец подорвался на мине.

В воскресенье, 28 февраля, боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб украинский военный.

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Автор: Инна Андалицкая