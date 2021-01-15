Всего, по официальным данным, на Донбассе за все время российской агрессии погибли 2665 военнослужащих.

Полсотни украинских военнослужащих погибли на Донбассе в результате боевых действий.

Об этом сообщили в отечественном Министерстве обороны, передает "Радио Свобода".

"Количество военнослужащих ВС Украины, погибших за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 50 человек. Количество военнослужащих ВС Украины, которые получили ранения за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 339 человек", – говорится в документе, подписанном начальником Управления по связям с общественностью ВСУ Богданом Сеником.

Читайте такжеБоевики продолжают размещать вооружение на Донбассе - украинская сторона СЦКК

В ведомстве добавили, что по другим причинам, кроме боевых, под ООС в прошлом году умерли 79 украинских военных.

В целом, по данным Минобороны, в ходе проведения начала антитеррористической операции, впоследствии – ООС против российских гибридных сил на Донбассе с 2014 года погибли 2 665 военных Вооруженных сил Украины, ранены 10 152. Количество "других погибших (умерших)" военных ВСУ, по заявлению ведомства, составляет 1 168 человек.

Война на Донбассе: другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован