Полсотни украинских военнослужащих погибли на Донбассе в результате боевых действий.
Об этом сообщили в отечественном Министерстве обороны, передает "Радио Свобода".
"Количество военнослужащих ВС Украины, погибших за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 50 человек. Количество военнослужащих ВС Украины, которые получили ранения за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 339 человек", – говорится в документе, подписанном начальником Управления по связям с общественностью ВСУ Богданом Сеником.
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В ведомстве добавили, что по другим причинам, кроме боевых, под ООС в прошлом году умерли 79 украинских военных.
В целом, по данным Минобороны, в ходе проведения начала антитеррористической операции, впоследствии – ООС против российских гибридных сил на Донбассе с 2014 года погибли 2 665 военных Вооруженных сил Украины, ранены 10 152. Количество "других погибших (умерших)" военных ВСУ, по заявлению ведомства, составляет 1 168 человек.
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