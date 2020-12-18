Лищина отметил, что украинская сторона предоставила ответы на более чем 50 вопросов ЕСПЧ, которые он задал накануне слушаний, и это был лучший материал, который был собран украинскими спецслужбами за шесть лет ведения этого дела.

Заседание Европейского суда по правам человека по делу "Украина и Нидерланды против Российской Федерации" предварительно назначено на 15 сентября 2021 года.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина в Facebook.

«Заседание по делу Ukraine and the Netherlands v. Russian Federation предварительно назначено на 15 сентября 2021 года», - заявил он.

Лищина отметил, что украинская сторона предоставила ответы на более чем 50 вопросов ЕСПЧ, которые он задал накануне слушаний относительно приемлемости «по Донбасскому делу (которое сейчас называется Ukraine and the Netherlands v. Russian Federation)».

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«Это лучший материал, который мы собирали за шесть лет ведения этого дела! На этот раз все, вот прямо все спецслужбы (даже вот те, ага ...) предоставили нам доказательства эффективного контроля со стороны РФ относительно ОРДЛО. По некоторым материалах нашим северным соседям будет очень трудно объяснить, что это они имели в виду ... Хотя почему трудно: всегда же есть аргумент «вы всьо врьоте». Большое спасибо всем органам и службам, которые приняли участие в подготовке этого представления», - отметил заместитель министра.

Также, по словам Лищины, ЕСПЧ сообщил, что планирует очень амбициозный график в этом деле на следующий год: до сентября он собирается провести обмен представлениями между Нидерландами и РФ по МН17, а также ответы всех участников, включая третьи стороны (у нас их две: правительство Канады и Human Rights Law Centre - University of Nottingham), на дополнительные вопросы ЕСПЧ.

«То есть фактически суд пытается за 9 месяцев догнать нидерландским делом состояние украинского дела по Донбассу, к которому мы двигались шесть лет. Посмотрим, удастся ли это на практике, но суд настроен очень серьезно: он предупредил», - отметил он.

Украина против России в ЕСПЧ: что известно

30 ноября Лищина сообщил, что Европейский суд по правам человека объединил три дела против России относительно оккупированного Донбасса.

"Только что произошло интересное развитие событий в межгосударственном деле "Украина против России" (относительно восточной Украины) № 8019/16. Большая палата ЕСПЧ сообщила, что решила присоединить к этому делу еще дело "Украина против России" № 43800/14 (в отношении детей из государственных учреждений, которых незаконно вывозили в Россию в начале войны) и "Нидерланды против России" № 28525/20 (относительно MH17)", - сообщил Лищина.

В этой связи он заявил, что новое название дела: "Украина и Нидерланды против России" № 43800/14, 8019/16 и 28525/20.

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Автор: Константин Гончаров