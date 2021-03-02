В этом месяце ему должно было исполниться 20 лет.

В районе проведения ООС на Донбассе в последний день зимы погиб 19-летний боец 72-й бригады Андрей Мирча. Ранее сообщалось, что в этот же день на фронте в результате вражеских обстрелов погиб морпех Сергей Моисеенко.

Как пишет Kolo.news, погибший боец родом из Семеновского района Полтавской области.

"Официальная причина смерти – неосторожное обращение с оружием", – сообщил заместитель военного комиссара области Эдуард Бородай.

Родителям погибшего о смерти сына сообщили 1 марта. 18 марта ему бы исполнилось 20 лет. Он был самым старшим в многодетной семье, воспитывающей пятерых детей.

Похороны состоятся в ближайшие дни.

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Автор: УНИАН