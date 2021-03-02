В районе проведения ООС на Донбассе в последний день зимы погиб 19-летний боец 72-й бригады Андрей Мирча. Ранее сообщалось, что в этот же день на фронте в результате вражеских обстрелов погиб морпех Сергей Моисеенко.
Как пишет Kolo.news, погибший боец родом из Семеновского района Полтавской области.
"Официальная причина смерти – неосторожное обращение с оружием", – сообщил заместитель военного комиссара области Эдуард Бородай.
Родителям погибшего о смерти сына сообщили 1 марта. 18 марта ему бы исполнилось 20 лет. Он был самым старшим в многодетной семье, воспитывающей пятерых детей.
Похороны состоятся в ближайшие дни.
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