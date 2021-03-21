Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток было зафиксировано два враждебных обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Водяное.

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Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке, оккупанты вели обстрелы из гранатометов различных систем.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

«Действия российских оккупантов в который раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей», - отметили в штабе.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, добавили в пресс-центре.

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Автор: Тамара Отовская