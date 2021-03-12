В частности, боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции неподалеку Новозвановки, в результате чего один военнослужащий получил осколочное ранение.

За прошедшие сутки, 11 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид», недалеко от населенного пункта Пищевик, противник открывал огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковки – из стрелкового оружия.

Также боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции неподалеку Новозвановки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич». В результате вражеского огня один военнослужащий получил осколочное ранение. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Бойца доставили в лечебное учреждение.

На действия противника нашими воинами дан адекватный ответ. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

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В штабе ООС говорят, что целью действий оккупантов, как и в предыдущие дни, была провокация ВСУ на открытие огня в ответ и последующее обвинение в обстрелах населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры временно оккупированных территорий.

В частности, российские наемники осуществили ряд провокаций в районе населенных пунктов Золотое 4 и Новозвановка Луганской области.

«В итоге, создана искусственная напряженность вокруг участка разведения Золотое, в пределах которой российско-оккупационные войска уже второй месяц подряд проводят работы неопределенного характера, о чем систематически сообщается в отчетах СММ ОБСЕ», - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 12 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации открывали провокационный огонь из стрелкового оружия.

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Автор: Денис Прядко