За время полномасштабного вторжения РФ погибли 503 мирных жителя Харьковщины, из них - 24 ребенка.

Силы специальных операций взорвали мост с российской техникой, направлявшейся к Изюму.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Докладываю кратко о ситуации на Харьковщине: за сутки россияне нанесли 34 удара по РСЗО и артиллерии по районам Харькова. Сегодня оккупанты обстреливали Золочев и населенные пункты, что рядом. К сожалению, есть пострадавшие. По области за день 8 гражданских ранены российскими обстрелами, один человек погиб", - сообщил он.

Так, по его данным, за время полномасштабного вторжения РФ погибли 503 мирных жителя Харьковщины, из них - 24 ребенка.

"По области сложным остается Изюмское направление, там продолжаются бои. Но наши ВСУ держат позиции и получают немало боевых побед, о которых не сразу можем рассказать, ведь ведутся боевые операции. Силы специальных операций взорвали мост с российской техникой, направлявшейся в Изюм. Это бронеавтомобиль "Тигр", Камаз и 3 Урала. Наши бойцы уничтожили всю вражескую колонну", - отметил он.

Также сегодня над Балаклеей ВСУ сбили вражеский беспилотник "Орлан-10", который вел разведку.

Напомним, в группировке "Восток" рассказали о новых потерях оккупантов.

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