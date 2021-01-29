Состояние здоровья защитников Украины удовлетворительное.

На Донбассе российско-оккупационные войска сбросили с беспилотника снаряд, в результате ранения получили двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба, в полдень, применив беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер, противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье. В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.

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«Подобные действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает соблюдать мирные договоренности», - отмечают в штабе.

О действиях оккупантов уведомлены представители СММ ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Автор: Константин Гончаров