На Донбассе российско-оккупационные войска сбросили с беспилотника снаряд, в результате ранения получили двое украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
По данным штаба, в полдень, применив беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер, противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье. В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.
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«Подобные действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает соблюдать мирные договоренности», - отмечают в штабе.
О действиях оккупантов уведомлены представители СММ ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
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