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Боевики оккупационных режимов на Донбассе ведут подготовку к боевым действиям с украинской армией.
Об этом заявили в Восточной правозащитной группе по итогам двухнедельного исследования ситуации в ОРДЛО.
В частности, правозащитникам удалось выяснить, что через КПП "Должанский" и "Малиновка" проходят колоны с дизельным топливом. Поставки осуществляются в вечернее и ночное время.
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Кроме того, об планах боевиков могут свидетельствовать следующие факты:
- На городском рынке, в прошлое воскресенье, взвод солдат РФ осуществили закупки продуктов питания. Местные жители сообщают, что их отличительные черты - это новая выглаженная форма, отсутствие шевронов на рукавах, акцент и другое.
- В ОРДЛО начали полномасштабную работу полигоны, местные жители сообщают, что на полигонах слышны взрывы и выстрелы. Занятия по боевой подготовке с новобранцами идут каждый день.
- В "Союзе добровольцев Донбасса" проводят вербовку добровольцев из РФ для участия в боевых действиях на территории Украины. Подобные сообщения разосланы по всем отделениям Организации.
- На протяжении февраля 2021 года, с командирами подразделений "народной милиции НВФ ЛНР" проведены занятия по координации действий с другими подразделениями в условиях боевых действий.
- По маршруту Алчевск-Стаханов-Первомайск были доставлены лесоматериалы для укрепления позиций на участке лини фронта.
- В ночное время из РФ в ОРДЛО заходят колоны с военной техникой, через КПП "Изварино". Дважды зафиксировано местными жителями в феврале 2021 года.
Новости с фронта: боевики активизировались со всех сторон оккупированного Донецка
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