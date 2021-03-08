В Восточной правозащитной группе рассказали о ситуации на оккупированном Донбассе.

Боевики оккупационных режимов на Донбассе ведут подготовку к боевым действиям с украинской армией.

Об этом заявили в Восточной правозащитной группе по итогам двухнедельного исследования ситуации в ОРДЛО.

В частности, правозащитникам удалось выяснить, что через КПП "Должанский" и "Малиновка" проходят колоны с дизельным топливом. Поставки осуществляются в вечернее и ночное время.

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Кроме того, об планах боевиков могут свидетельствовать следующие факты:

На городском рынке, в прошлое воскресенье, взвод солдат РФ осуществили закупки продуктов питания. Местные жители сообщают, что их отличительные черты - это новая выглаженная форма, отсутствие шевронов на рукавах, акцент и другое.

В ОРДЛО начали полномасштабную работу полигоны, местные жители сообщают, что на полигонах слышны взрывы и выстрелы. Занятия по боевой подготовке с новобранцами идут каждый день.

В "Союзе добровольцев Донбасса" проводят вербовку добровольцев из РФ для участия в боевых действиях на территории Украины. Подобные сообщения разосланы по всем отделениям Организации.

На протяжении февраля 2021 года, с командирами подразделений "народной милиции НВФ ЛНР" проведены занятия по координации действий с другими подразделениями в условиях боевых действий.

По маршруту Алчевск-Стаханов-Первомайск были доставлены лесоматериалы для укрепления позиций на участке лини фронта.

В ночное время из РФ в ОРДЛО заходят колоны с военной техникой, через КПП "Изварино". Дважды зафиксировано местными жителями в феврале 2021 года.

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Автор: УНИАН