В течение минувших суток, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе и из запрещенного вооружения.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Так, боевики из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов вели огонь неподалеку Лебединского.
Чаще всего противник обстреливал наших воинов в районе населенных пунктов Желобок, Славное и Пески. На этих направлениях враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
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Неподалеку Луганского вооруженные формирования РФ провоцировали наших воинов неприцельными выстрелами из ручного противотанкового, а возле шумов-станкового противотанкового гранатометов.
"Целью провокаций оккупантов за прошедшие сутки было создание очагов напряжения вдоль всей линии разграничения и дискредитация ВС Украины безосновательными обвинениями в нарушении режима прекращения огня, для этого оккупанты традиционно использовали манипуляции с введением режима тишины», - говорится в сообщении.
Кроме того, для блокировки свободного пересечения гражданами КПВВ "Еленовка-Новотроицкое", накануне дня его открытия российско-оккупационными войсками, противник прибег к огневым и информационным провокациям в районе Еленовки.
По состоянию на 7 часов утра 26 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российских оккупантов было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Пески оккупанты открыли огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия.
Обо всех фактах нарушений вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК. Боевых потерь среди наших воинов нет.
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