Была отмечена важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым сил, которые активно продвигаются вперед.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего для принятия решений с целью дальнейшей деоккупации территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, участники заслушали информацию об оперативной обстановке на направлениях фронта.

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"Были приняты решения относительно активных действий сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины", - говорится в сообщении.

Также было проанализировано состояние обеспечения войск вооружением и боеприпасами.

"Президент подчеркнул важность оперативного обеспечения высокоточным оружием и всем необходимым сил, которые активно продвигаются вперед", - отмечается в сообщении.

Кроме того, во время заседания участники отдельно остановились на вопросе применения врагом новых типов вооружения и наметили планы противодействия таким средствам.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов, а также руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Захид" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Пивдень" Андрей Ковальчук, председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Война в Украине: контрнаступление ВСУ

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные Силы Украины начали успешную контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области. В результате вражеские силы вынуждены были бежать, оставляя свою боевую технику и боеприпасы, а также сдаваться в плен.

Ранее руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в войне с Россией уже начался переломный момент. Примерами этого, по его словам, являются последние события в оккупированном Крыму, в частности, регулярные взрывы.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметно устойчивый прогресс.

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