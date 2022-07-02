По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, мир понемногу понимает объемы войны в Украине.

Политические элиты Запада начинают осознавать, что Россия бросила против Украины практически все, что десятилетиями накапливала в своей стране, а это тысячи единиц тяжелого вооружения: РСЗО, дальнобойная артиллерия, бронетехника.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 канала".

"Сейчас Запад понимает, что для того, чтобы мы могли эффективно оборонять свою землю, нам нужен определенный паритет этого оружия. Это не сразу было понятно, и понемногу доходило до людей. Впрочем, сейчас это уже очевидно и для наших партнеров. Это очень хорошо. Они постигли размер войны, которая сегодня продолжается в Украине", - отметил Подоляк.

После того, как Запад понял, что нужно, чтобы этот паритет был и Украине необходимо добавить большое количество оружия, теперь они считают вооружения по-другому: это уже не на десятки, а на сотни дальнобойной артиллерии, РСЗО, ПВО, дронов и тому подобное, подчеркнул советник председателя ОП.

"Украина сейчас, как мне кажется, это страна, которая умеет пользоваться оружием лучше всех. То есть мы воюем интеллектом, наши Вооруженные силы воюют креативно - это уже оценил мир. Поэтому мир не боится доверять нам любой формат и количество оружия, поскольку понимает, что мы очень корректно его используем. Корректно в отношении партнеров, с которыми мы договорились об определенных правилах использования оружия. И в то же время очень креативно, с точки зрения, что мы воюем не количеством, как Россия, а качественно и интеллектом", - отметил Подоляк.

Вместе с тем, по его словам, с точки зрения бюрократии процесс передачи оружия Украине будет проходить быстро.

"Бюрократии для Украины нет. Имею в виду с точки зрения поставок оружия наших партнеров", - объясняет Подоляк.

Впрочем, советник руководителя ОП обращает внимание на второй, более важный аспект.

"Есть другой фактор - проблема количества этого оружия на складах. Его надо доделать, потому что никто столько не собирал, как Россия. Поэтому сейчас его дорабатывают, что-то расконсервируют на складах, и это быстро пойдет в Украину - месяц, два, три", - говорит Подоляк.

Он добавил, что как только есть определенное количество того или иного оружия - его должны передать Украине, которая его будет использовать.

Напомним, 1 июля США объявили о новый пакет военной помощи Украине в размере 820 млн долларов. Он включает две системы противовоздушной обороны NASAMS и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Вас также могут заинтересовать новости: