Местные "депутаты" просят его срочно провести.

Так называемая "общественная палата" в "ЛНР" обратилась к главарю "республики" Леониду Пасечнику касательно проведения псевдореферендума о присоединении к России.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Общественная палата" просит Пасечника немедленно провести референдум о признании "республики" субъектом РФ. Якобы это "обезопасит территорию" и "откроет новые возможности для ее восстановления".

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Глава "общественной палаты" Алексей Карякин заявил, что верит в скорое получение ответа на запрос по референдуму.

Хотя в обращении депутаты требуют "немедленно" провести референдум", Карякин признал, что говорить о дате проведения такого "референдума" рано. По его словам, это "вопрос не одного дня".

Ранее главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что наступление Вооруженных сил Украины идет по всему фронту. Однако, по его словам, "оснований для паники нет".

Напомним, ранее российские оккупанты готовили проведение "референдумов" в захваченных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей о вхождении в РФ. Говорили о дате 11 сентября, но в этот день ничего не произошло.

По словам мэра Мелитополя в Запорожской области Ивана Федорова, в настоящее время оккупанты остановились на дате 4 ноября, но он уверен, что благодаря успехам контрнаступления ВСУ псевдореферендум провести не удастся.

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