Однако "оснований для паники нет".

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что наступление Вооруженных сил Украины идет по всему фронту.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

По его словам, украинская армия подошла к границам Луганской области.

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"Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Определенных успехов противник достиг, практически на сегодняшний день он находится у границ. Но, еще раз повторюсь, оснований для паники никаких нет", - заявил Пасечник.

Сегодня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай расссказал, что на Луганщине россияне готовятся к обороне. Захватчики стягивают войска в Сватово и Троицкое, зарываются и готовятся к обороне.

Ранее Гайдай выразил надежду на то, что в ближайшее время начнется полномасштабная деокупация Луганской области.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Песчаном был поднят украинский флаг.

Ранее в Центре противодействия дезинформации сообщали, что мобилизованные в "Л/ДНР" убеждены, что должны воевать только на своей территории и отказываются идти друг за друга.

"Наемники из ОРДЛО чувствуют, что они для России - "второй сорт". Их используют как пушечное мясо для раскрытия украинских позиций и обеспечения продвижения ВС РФ", - говорилось в сообщении.

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