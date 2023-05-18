Президент отметил, что государство готовит соответствующие шаги.

Вопрос Крыма и крымских заключенных будут выведены на новый международный уровень.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Сегодня и каждый год в этот день, 18 мая, мы чтим память всех жертв депортации крымскотатарского народа. Это был один из самых тяжких преступлений ХХ века – весь народ силой забрали с родной земли и заставили жить на чужбине десятилетиями. И когда уже люди вернулись домой, Россия в очередной раз принесла в их дом, в нашу Украину свое зло – зло агрессии, репрессий, унижения", - заявил глава государства.

Видео дня

Он подчеркнул, что вернуть справедливость для всех наших людей, гарантировать свободу для всего нашего государства без каких-либо исключений – это наша историческая задача.

"Задача всех, кто защищает государство, всех, кто выбрал Украину, а значит, одержит победу. Рад видеть, что созданная нами Крымская платформа эффективно направляет общую силу всего нашего государства и крымскотатарского народа. Рад знать, что наша совместная работа с Меджлисом приносит нужный Украине результат. Кстати, некоторые очень важные совместные шаги готовим уже на ближайшее время. Вопросы Крыма, крымских заключенных и всех наших людей в Крыму выводим на новый международный уровень", - подчеркнул Зеленский.

Другие заявления Зеленского

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что украинское контрнаступление включает планы по деоккупации Крыма.

Глава государства отметил, что одной из целей контрнаступления является освобождение полуострова, однако, успех Украины в значительной мере зависит от продолжения поставок Западом оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: