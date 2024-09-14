Подразделение "Ахмат" заводят туда, где есть проблемы с дисциплиной.

Силы обороны на Харьковском направлении дают мощный отпор оккупантам, и для укрепления личного состава противник перебрасывает туда новые силы. В частности, как рассказал 24 каналу командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, на отрезок от Глубокого до Волчанска Россия перебрасывает подразделения "Ахмат".

Он подчеркнул, что не стоит недооценивать способности этой группировки, поскольку в подразделении "Ахмат" есть хорошо подготовленные военные, которые умеют выполнять боевые задачи. Кроме того, "Ахмат" занимается "принудительной мотивацией" солдат, которые не хотят воевать.

"Ахмат" заводят туда, где среди российских оккупационных войск есть определенные дисциплинарные разногласия. Солдаты отказываются выполнять боевые задачи – идти вперед, - рассказал Федоренко.

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Он объяснил это тем, что Силы обороны дают очень мощный отпор противнику, и именно в таких ситуациях российское командование направляет подразделения "Ахмат", перед которыми ставят задачу "донести" российским военным, что "лучше погибнуть на поле боя, чем не пойти в бой".

"Как следствие интенсивность боевых действий усиливается, но, по моему убеждению, инициатива на отрезке Волчанск – Глубокое в руках Сил обороны", - подчеркнул Федоренко.

Харьковское направление - новости

Как рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев, россияне на этом направлении все чаще для проведения штурмовых действий противник задействует подкрепление из военнослужащих без всякого боевого опыта, которые не готовы выполнять задачи и просто отказываются идти в бой.

Несколько дней назад заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал о том, что россияне перебросили дополнительные силы в Харьковскую область. В частности, враг отправил на направление "свежие силы" мотострелкового полка, который и посылают на штурмы в первую очередь.

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