Фиксируются случаи, когда вражеские военные отказываются выполнять задачи.

Продолжается полномасштабная война РФ против Украины. Обстановка на Харьковском направлении остается сложной – противник постоянно пытается наступать, предпринимает попытки расширить зону контроля, вклиниться в глубину украинской обороны.

Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев. Отмечается, что все чаще для проведения штурмовых действий противник задействует подкрепление из военнослужащих без всякого боевого опыта, которые не готовы выполнять задачи и просто отказываются идти в бой.

"Самыми горячими направлениями так и остаются населенный пункт Волчанск, прилегающие к нему населенные пункты, в частности, Тихое, Старица, Затишье, Бугристое и Огирцево. Севернее – это направление Липцы-Глубокое, там где противник тоже почти ежедневно пытается проводить штурмовые действия, восстановить утраченное положение. Кое-где враг пытается задействовать технику для того, чтобы поддерживать те штурмовые группы, которые осуществляют наступление на Силы обороны Украины", – акцентировал Саранцев. Видео дня

Недавно вблизи Волчанска российские оккупационные войска пытались осуществить перемещение личного состава, чтобы доставить подкрепление штурмовым группам, которые выполняют боевую задачу непосредственно в городе. Для этого противник задействовал багги и легковые автомобили, известные как "буханка". Но эта техника была вовремя замечена украинскими защитниками еще на подходе к городу и поражена огнем.

"Несколько единиц было повреждено, а личный состав рассредоточился в ближайшей промышленной зоне и отказался от выполнения задач", – добавил представитель ОТГ "Харьков".

Саранцев рассказал, что для проведения штурмовых действий в Волчанске россияне задействовали подкрепление – подготовленный в спешке личный состав без всякого боевого опыта.

"На этом направлении задействовалась 4-я добровольческая разведывательно-штурмовая бригада им. Александра Невского. Они понесли там достаточно большие потери, и сейчас им на подкрепление прибывают военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады, также заводятся из других подразделений. Но, по последним данным, у нас есть информация о том, что подразделения, которые привлекаются к штурмовым действиям непосредственно в Волчанске, имеют довольно низкую подготовку. И раньше эти военнослужащие вообще не участвовали ни в каких боевых действиях. То есть, мы так понимаем, что это новоприбывший личный состав, набранный Россией, поднятый имеющийся мобилизационный ресурс", – акцентировал он.

Саранцев добавил, что точно не известно, кто это может быть – бывшие заключенные или представители иностранных государств. При этом он отметил, что за последние несколько дней и даже недель уже неоднократно отмечались случаи отказа личного состава РФ от выполнения боевых и специальных задач, как на направлении Глубокое-Липцы, так и на Волчанском. В частности, несколько недель назад завершилась ротация 136-й мотострелковой бригады РФ, которая заняла позиции неподалеку Волчанска в районе населенного пункта Тихое. Они заменили собой 83 десантно-штурмовую бригаду ВС РФ, которая понесла огромные потери и выбыла на восстановление.

"Зашла эта 136-я бригада, несколько недель простояла, пыталась проводить разведывательную деятельность, снаряжали ДРГ и пробовали в лоб штурмовать наши позиции. Сейчас они также понесли потери. Уже за вчера-позавчера у нас есть информация о том, что военнослужащие и этой бригады, которая не так давно прибыла на наше направление, тоже отказываются от выполнения боевых и специальных задач. Под специальными задачами имеются в виду задачи по осуществлению мероприятий логистики, а также инженерных работ – фортификационного оборудования передовых позиций", – отметил он.

Саранцев заметил, все это свидетельствует о том, что противник все чаще и чаще, фактически на всех направлениях задействует личный состав, который морально не готов выполнять любые задачи.

"То есть они поднимают мобилизационный ресурс, очень наскоро его готовят. Обманом или принуждением, или используя возможно какие-то обещания денежных вознаграждений, отправляют на войну. Но люди понимают, что их просто обманули. И таким образом они просто отказываются в дальнейшем идти в бой", – резюмировал представитель ОТГ "Харьков".

Война в Украине: ситуация на Харьковщине

10 сентября заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал о том, что россияне перебросили дополнительные силы в Харьковскую область. В частности, враг отправил на направление "свежие силы" мотострелкового полка, который и посылают на штурмы в первую очередь.

Боец отметил, что в полосе ответственности Третьей штурмовой бригады повысилось количество штурмовых действий со стороны противника, который пытается вернуть территории, утраченные в результате успешных наступательных действий бригады.

Ранее спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев сообщал, что противник на Харьковском направлении проводит ротации и задействует новые подразделения. По его словам, на замену 83 десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ, которая отбыла на Курское направление, россияне заводят 136 ОМБ. Также в район населенного пункта Волчанск завели небольшое количество "кадыровцев".

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