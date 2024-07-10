Воины ВСУ 70 дней в окружении удерживали позицию (фото)

Операция по деблокированию группы происходила в течение двух месяцев.

Воины сводной группы бойцов 225 отдельного штурмового 223 батальона морской пехоты 70 дней удерживали позицию в окружении в круговой обороне.

Как сообщили в Facebook батальона, сводная группа защитников 70 дней находилась на позиции в окружении и без ротации. Операция по пробитию логистического пути к защитникам длилась более двух месяцев.

Пока другие военные пытались освободить путь, бойцы держали круговую оборону, круглосуточно отражая атаки россиян. Единственным путем снабжения для бойцов в окружении остались беспилотники - ими доставляли боекомплект, еду и воду.

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"Несмотря на ранения и постоянное давление со стороны врага, бойцы удержали позицию и при первой возможности были выведены на ротацию. Позиция наша, путь разблокирован", - говорится в сообщении.

Батальон не раскрыл, где именно произошли эти события. Впрочем, последние сообщения свидетельствуют о том, что это соединение выполняло боевые задачи в районе Часового Яра.

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По данным Генштаба ВСУ, российские войска сейчас сфокусировались на Покровском направлении. В частности, только там было отражено 43 атаки оккупантов. В целом же, за прошедшие сутки россияне пытались 141 раз прорвать линию обороны украинских защитников.

Между тем Reuters сообщает, что Иран значительно увеличил производство ракет из-за соглашения с РФ. Так, только на одной из производственных баз заметили несколько десятков новых сооружений.

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