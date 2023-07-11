То, что много врагов сдаются в плен, свидетельствует о низком морально-психологическом состоянии вражеского личного состава, отметили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

На Таврическом направлении потери врага убитыми, ранеными и пленными очень существенные, за минувшие сутки в плен сдались 19 человек.

Об этом сказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления майор Валерий Шершень в эфире телемарафона. "За минувшие сутки мы зафиксировали, что в плен сдались 19 человек. В предыдущие сутки было 10 пленных. Это впервые фиксируется такое большое количество пленных именно в летний период и именно во время проведения наступательных действий группировки "Таврия", - отметил он.

При этом добавил, что это свидетельствует о низком морально-психологическом состоянии личного состава врага, его демотивации. "И, безусловно, это с нашей стороны успех", - сказал Шершень.

Видео дня

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления рассказал, что Силы обороны за прошедшие сутки проводили как наступательные действия, так и эффективно действовали в обороне.

"Противник пытается не допустить продвижения наших подразделений на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Враг вынужден подтягивать резервы. На одном из участков фронта оккупанты привлекли отряды из состава батальона "Ахмат - Восток", - сообщил Шершень.

По его словам, продолжаются вражеские штурмы на Марьинском и Авдеевском направлениях. "Даем отпор, не теряем позиций. В районе Марьинки и Авдеевки мы находимся в активной обороне. Обороняемся. Не допускаем продвижения врага, который просто периодически прилагает максимальные усилия, чтобы хоть как-то завладеть нашими позициями", - отмечает Шершень. По его словам, оккупанты хотят захватить Марьинку. "Но мы делаем все, даем отпор и не теряем позиций", - подчеркнул он.

Важные новости Украины о военнопленных - что сегодня надо знать

Как сообщал сегодня УНИАН, по данным Министерства юстиции Украины, российские военные в Украине в плену находятся до трех месяцев.

Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая рассказала, что созданы участки и лагерь для содержания военнопленных, где они содержатся в соответствии с Женевской конвенцией.

Военнопленные содержатся в условиях, в которых живут, питаются и медицински обслуживаются офицеры Вооруженных сил Украины. К российским военнопленным имеют доступ международные организации, журналисты, а также различные правоохранительные органы.

Вас также могут заинтересовать новости: