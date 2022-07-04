Как отметил Черник, тактическое мастерство украинских воинов растет.

В дальнейшем главная линия противостояний против оккупантов будет проходить по городам Северск и Соледар.

Об этом во время информационного телемарафона заявил военный эксперт Петр Черник.

"Главная линия противоборств будет проходить по городам Северск и Соледар... Я бы не ставил вопрос, что неизбежно территория по Краматорск включительно будет закрыта (оккупантами - УНИАН) в ближайшие дни. Да, у противник большое преимущество в артиллерии, но за последние полторы недели количество их боекомплектов, которые поднимаются нашей артиллерией и ракетами в воздух, существенно нарастает", - отметил эксперт.

По его словам, уничтожение складов с боеприпасами противника является работой РСЗО, которые нам поставляют наши западные партнеры.

"Партизанский след тоже не надо исключать. Тактическое мастерство украинских воинов растет, а все необходимые силы и средства с каждым днем становятся все лучше и лучше", - подчеркнул Черник.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, сейчас бои продолжаются в районе Белогоровки и Новоконстантиновки Луганской области.

Британская разведка в ежедневном отчете сообщила, что российские войска после захвата города Лисичанск на Луганщине, вероятно, бросят силы на взятие под контроль Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: